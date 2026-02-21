A Cuore Rossonero c'è Matteo Nolé

martedì, 24 febbraio 2026, 09:25

Nuova puntata domani, mercoledì, di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30 condotta da Gianluca Andreuccetti. Ospiti saranno l'ex capitano rossonero Matteo Nolè, lo storico tifoso Luca Borghetti e i membri dell'associazione "El Nino col sorriso" che vive lo sporto come mezzo di socializzazione. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.