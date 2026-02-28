A Cuore Rossonero c'è Walter Casarotto

mercoledì, 4 marzo 2026, 14:08
Nuova puntata stasera di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30 condotta da Gianluca Andreuccetti. Ospiti saranno l'ex rossonero Walter Casarotto e il supertitifoso Mario Capello. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
martedì, 3 marzo 2026, 08:54
Dodicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare:
domenica, 1 marzo 2026, 16:44
Mister Paolo Pantera recrimina per il finale di partita che ha visto la sua Massese perdere proprio nei secondi finali: "Sul gol c'era un fallo per noi con Santeramo che andava buttato fuori. Che peccato, ma è il calcio è questo, abbiamo sbagliato alcune occasioni.
domenica, 1 marzo 2026, 16:37
Si sono concluse tutte le gare valide per la undicesima di ritorno nel girone dei rossoneri in cui riposava la Zenith Prato. Ecco il quadro completo dei risultati:
sabato, 28 febbraio 2026, 17:52
Nell'anticipo del sabato valido per la undicesima di ritorno, il Belvedere ha battuto per 1-0 il Cecina.