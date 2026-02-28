Banca di Pescia

A Cuore Rossonero c'è Walter Casarotto

mercoledì, 4 marzo 2026, 14:08

Nuova puntata stasera di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30 condotta da Gianluca Andreuccetti. Ospiti saranno l'ex rossonero Walter Casarotto e il supertitifoso Mario Capello. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc. 

Altre notizie brevi

martedì, 3 marzo 2026, 08:54

Dodicesima di ritorno, tutte le gare in programma

Dodicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare:

domenica, 1 marzo 2026, 16:44

Mister Pantera: "Questo è il calcio, dispiace ma sono orgoglioso dei miei ragazzi"

Mister Paolo Pantera recrimina per il finale di partita che ha visto la sua Massese perdere proprio nei secondi finali: "Sul gol c'era un fallo per noi con Santeramo che andava buttato fuori. Che peccato, ma è il calcio è questo, abbiamo sbagliato alcune occasioni.

domenica, 1 marzo 2026, 16:37

Undicesima di ritorno, tutti i risultati: vince il Viareggio

Si sono concluse tutte le gare valide per la undicesima di ritorno nel girone dei rossoneri in cui riposava la Zenith Prato. Ecco il quadro completo dei risultati:

sabato, 28 febbraio 2026, 17:52

Undicesima di ritorno, nell'anticipo vince il Belvedere

Nell'anticipo del sabato valido per la undicesima di ritorno, il Belvedere ha battuto per 1-0 il Cecina.

