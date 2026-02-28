A Cuore Rossonero c'è Walter Casarotto

mercoledì, 4 marzo 2026, 14:08

Nuova puntata stasera di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30 condotta da Gianluca Andreuccetti. Ospiti saranno l'ex rossonero Walter Casarotto e il supertitifoso Mario Capello. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.