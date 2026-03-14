A Cuore Rossonero ci sono Pascucci, Morgia e Tempesti

mercoledì, 18 marzo 2026, 07:47

Nuova puntata stasera di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30. Ospiti saranno l'ex rossonero Carlo Pascucci, il direttore del settore giovanile Massimo Morgia e l'allenatore della Juniores Alessandro Tempesti. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.