Cenaia-Lucchese, la diretta sul canale Facebook del Cenaia

sabato, 21 marzo 2026, 08:17
La gara Cenaia-Lucchese, in programma domani alle ore 14,30, sarà trasmessa in diretta grazie alla produzione di Retemia e sarà visibile sulla pagina Facebook ufficiale del Cenaia. Una soluzione che permetterà ai tifosi di non perdere un momento potenzialmente storico per la Lucchese. Grazie alle moderne tecnologie, la diretta potrà essere seguita non solo da smartphone, tablet e computer, ma anche comodamente dal televisore di casa, utilizzando smart TV o sistemi di collegamento ai dispositivi mobili.
venerdì, 20 marzo 2026, 08:58
Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Jonathan Cornello della sezione AIA di Firenze. Cornello sarà coadiuvato da Ardit Perndojaj e da Davide Valeri sempre di Firenze.
giovedì, 19 marzo 2026, 18:28
La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per il 24 marzo presso stadio LA VOLPAIA E.A. — VIA DEGLI OLMI | 50019 SESTO FIORENTINO (FI), per un allenamento. Tra i convocati per la Rappresentativa regionale Under 19 c'è ancora una volta il rossonero Martino Ragghianti.
mercoledì, 18 marzo 2026, 07:47
Nuova puntata stasera di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30. Ospiti saranno l'ex rossonero Carlo Pascucci, il direttore del settore giovanile Massimo Morgia e l'allenatore della Juniores Alessandro Tempesti.
martedì, 17 marzo 2026, 07:50
Quattordicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco tutte le gare in programma: