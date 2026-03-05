Dodicesima di ritorno, nell'anticipo torna a vincere la Zenith

Altre notizie brevi

sabato, 7 marzo 2026, 18:06

La Larcianese, attraverso il suo profilo social, ha fornito indicazioni utili per la gara con i rossoneri che si disputerà domani a Monsummano Terme: "Il settore di tribuna coperta dedicato alla tifoseria ospite è di circa 700 posti. La biglietteria dedicata sarà posta in via Fratelli Rosselli.

venerdì, 6 marzo 2026, 08:19

Larcianese-Lucchese, in programma domenica prossima a Monsummano Terme, sarà diretta da Matteo Dossetto della sezione AIA di Pinerolo. Dossetto sarà coadiuvato da Caterina Gelli di Prato e da Lorenzo Sordi di Firenze.

giovedì, 5 marzo 2026, 17:51

Nuova convocazione per il rossonero Martino Ragghianti da parte della Rappresentativa Regionale Under 19. L'attaccante dovrà presentarsi il prossimo 10' marzo a Firenze per l'amichevole in programma allo stadio Bozzi contro il Pontedera.

giovedì, 5 marzo 2026, 17:50

Il giudice sportivo ha comminato 150 euro di multa alla Lucchese in relazione al rapporto arbitrale della gara contro la Massese per "aver consentito a persona non indicata in distinta di accedere allo spogliatoio arbitrale".