Dodicesima di ritorno, tutti i risultati: solo un pari per il Viareggio

domenica, 8 marzo 2026, 16:40

Si sono concluse tutte le gare valide per la dodicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

Larcianese-Lucchese 0-1

Fucecchio-Belvedere 0-0

Perignano-Castelnuovo G. 0-2

Zenith Prato-Cerretese 3-1

Pro Livorno-Real Forte 1-1

Cenaia-San Giuliano 0-1

Montespertoli-Sestese 1-0

Cecina-Viareggio 1-1

Altre notizie brevi

sabato, 7 marzo 2026, 18:06

Larcianese-Lucchese, le informazioni utili per raggiungere lo stadio

La Larcianese, attraverso il suo profilo social, ha fornito indicazioni utili per la gara con i rossoneri che si disputerà domani a Monsummano Terme: "Il settore di tribuna coperta dedicato alla tifoseria ospite è di circa 700 posti. La biglietteria dedicata sarà posta in via Fratelli Rosselli.

sabato, 7 marzo 2026, 16:31

Dodicesima di ritorno, nell'anticipo torna a vincere la Zenith

Si sono conclusi i due anticipi del sabato validi per la dodicesima di ritorno. Ecco i risultati:

venerdì, 6 marzo 2026, 08:19

Larcianese-Lucchese, arbitra Dossetto di Pinerolo

Larcianese-Lucchese, in programma domenica prossima a Monsummano Terme, sarà diretta da Matteo Dossetto della sezione AIA di Pinerolo. Dossetto sarà coadiuvato da Caterina Gelli di Prato e da Lorenzo Sordi di Firenze.

giovedì, 5 marzo 2026, 17:51

Rappresentativa Under 19, Ragghianti ancora una volta tra i convocati

Nuova convocazione per il rossonero Martino Ragghianti da parte della Rappresentativa Regionale Under 19. L'attaccante dovrà presentarsi il prossimo 10' marzo a Firenze per l'amichevole in programma allo stadio Bozzi contro il Pontedera.

