Dodicesima di ritorno, tutti i risultati: solo un pari per il Viareggio

domenica, 8 marzo 2026, 16:40
Si sono concluse tutte le gare valide per la dodicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:
Larcianese-Lucchese 0-1
Fucecchio-Belvedere 0-0
Perignano-Castelnuovo G. 0-2
Zenith Prato-Cerretese 3-1
Pro Livorno-Real Forte 1-1
Cenaia-San Giuliano 0-1
Montespertoli-Sestese 1-0
Cecina-Viareggio 1-1
sabato, 7 marzo 2026, 18:06
La Larcianese, attraverso il suo profilo social, ha fornito indicazioni utili per la gara con i rossoneri che si disputerà domani a Monsummano Terme: "Il settore di tribuna coperta dedicato alla tifoseria ospite è di circa 700 posti. La biglietteria dedicata sarà posta in via Fratelli Rosselli.
sabato, 7 marzo 2026, 16:31
Si sono conclusi i due anticipi del sabato validi per la dodicesima di ritorno. Ecco i risultati:
venerdì, 6 marzo 2026, 08:19
Larcianese-Lucchese, in programma domenica prossima a Monsummano Terme, sarà diretta da Matteo Dossetto della sezione AIA di Pinerolo. Dossetto sarà coadiuvato da Caterina Gelli di Prato e da Lorenzo Sordi di Firenze.
giovedì, 5 marzo 2026, 17:51
Nuova convocazione per il rossonero Martino Ragghianti da parte della Rappresentativa Regionale Under 19. L'attaccante dovrà presentarsi il prossimo 10' marzo a Firenze per l'amichevole in programma allo stadio Bozzi contro il Pontedera.