Larcianese-Lucchese, arbitra Dossetto di Pinerolo

venerdì, 6 marzo 2026, 08:19

Larcianese-Lucchese, in programma domenica prossima a Monsummano Terme, sarà diretta da Matteo Dossetto della sezione AIA di Pinerolo. Dossetto sarà coadiuvato da Caterina Gelli di Prato e da Lorenzo Sordi di Firenze. 

giovedì, 5 marzo 2026, 17:51

Rappresentativa Under 19, Ragghianti ancora una volta tra i convocati

Nuova convocazione per il rossonero Martino Ragghianti da parte della Rappresentativa Regionale Under 19. L'attaccante dovrà presentarsi il prossimo 10' marzo a Firenze per l'amichevole in programma allo stadio Bozzi contro il Pontedera.

giovedì, 5 marzo 2026, 17:50

Giudice sportivo, 150 euro di multa alla Lucchese

Il giudice sportivo ha comminato 150 euro di multa alla Lucchese in relazione al rapporto arbitrale della gara contro la Massese per "aver consentito a persona non indicata in distinta di accedere allo spogliatoio arbitrale".

mercoledì, 4 marzo 2026, 14:08

A Cuore Rossonero c'è Walter Casarotto

Nuova puntata stasera di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30 condotta da Gianluca Andreuccetti. Ospiti saranno l'ex rossonero Walter Casarotto e il supertitifoso Mario Capello.

martedì, 3 marzo 2026, 08:54

Dodicesima di ritorno, tutte le gare in programma

Dodicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare:

