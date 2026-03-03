Larcianese-Lucchese, arbitra Dossetto di Pinerolo

venerdì, 6 marzo 2026, 08:19

Larcianese-Lucchese, in programma domenica prossima a Monsummano Terme, sarà diretta da Matteo Dossetto della sezione AIA di Pinerolo. Dossetto sarà coadiuvato da Caterina Gelli di Prato e da Lorenzo Sordi di Firenze.