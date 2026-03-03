Larcianese-Lucchese, arbitra Dossetto di Pinerolo

venerdì, 6 marzo 2026, 08:19
Larcianese-Lucchese, in programma domenica prossima a Monsummano Terme, sarà diretta da Matteo Dossetto della sezione AIA di Pinerolo. Dossetto sarà coadiuvato da Caterina Gelli di Prato e da Lorenzo Sordi di Firenze.
giovedì, 5 marzo 2026, 17:51
Nuova convocazione per il rossonero Martino Ragghianti da parte della Rappresentativa Regionale Under 19. L'attaccante dovrà presentarsi il prossimo 10' marzo a Firenze per l'amichevole in programma allo stadio Bozzi contro il Pontedera.
giovedì, 5 marzo 2026, 17:50
Il giudice sportivo ha comminato 150 euro di multa alla Lucchese in relazione al rapporto arbitrale della gara contro la Massese per "aver consentito a persona non indicata in distinta di accedere allo spogliatoio arbitrale".
mercoledì, 4 marzo 2026, 14:08
Nuova puntata stasera di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30 condotta da Gianluca Andreuccetti. Ospiti saranno l'ex rossonero Walter Casarotto e il supertitifoso Mario Capello.
martedì, 3 marzo 2026, 08:54
Dodicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare: