Larcianese-Lucchese, le informazioni utili per raggiungere lo stadio

sabato, 7 marzo 2026, 18:06

La Larcianese, attraverso il suo profilo social, ha fornito indicazioni utili per la  gara con i rossoneri che si disputerà domani a Monsummano Terme: "Il settore di tribuna coperta dedicato alla tifoseria ospite è di circa 700 posti. La biglietteria dedicata sarà posta in via Fratelli Rosselli.  L’uscita autostradale consigliata è Montecatini Terme e la direzione poi da prendere è direzione Monsummano Terme tramite via Empolese e poi via Risorgimento fino all’intersezione con via Fratelli Rosselli.  L’accesso per le auto e gli eventuali minivan sarà da via Fratelli Rosselli ed i parcheggi dedicati saranno in via XXV Aprile che termina con un grande parcheggio".  

Altre notizie brevi

sabato, 7 marzo 2026, 16:31

Dodicesima di ritorno, nell'anticipo torna a vincere la Zenith

Si sono conclusi i due anticipi del sabato validi per la dodicesima di ritorno. Ecco i risultati:

venerdì, 6 marzo 2026, 08:19

Larcianese-Lucchese, arbitra Dossetto di Pinerolo

Larcianese-Lucchese, in programma domenica prossima a Monsummano Terme, sarà diretta da Matteo Dossetto della sezione AIA di Pinerolo. Dossetto sarà coadiuvato da Caterina Gelli di Prato e da Lorenzo Sordi di Firenze.

giovedì, 5 marzo 2026, 17:51

Rappresentativa Under 19, Ragghianti ancora una volta tra i convocati

Nuova convocazione per il rossonero Martino Ragghianti da parte della Rappresentativa Regionale Under 19. L'attaccante dovrà presentarsi il prossimo 10' marzo a Firenze per l'amichevole in programma allo stadio Bozzi contro il Pontedera.

giovedì, 5 marzo 2026, 17:50

Giudice sportivo, 150 euro di multa alla Lucchese

Il giudice sportivo ha comminato 150 euro di multa alla Lucchese in relazione al rapporto arbitrale della gara contro la Massese per "aver consentito a persona non indicata in distinta di accedere allo spogliatoio arbitrale".

