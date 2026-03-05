Larcianese-Lucchese, le informazioni utili per raggiungere lo stadio

sabato, 7 marzo 2026, 18:06

La Larcianese, attraverso il suo profilo social, ha fornito indicazioni utili per la gara con i rossoneri che si disputerà domani a Monsummano Terme: "Il settore di tribuna coperta dedicato alla tifoseria ospite è di circa 700 posti. La biglietteria dedicata sarà posta in via Fratelli Rosselli. L’uscita autostradale consigliata è Montecatini Terme e la direzione poi da prendere è direzione Monsummano Terme tramite via Empolese e poi via Risorgimento fino all’intersezione con via Fratelli Rosselli. L’accesso per le auto e gli eventuali minivan sarà da via Fratelli Rosselli ed i parcheggi dedicati saranno in via XXV Aprile che termina con un grande parcheggio".