Mister Pantera: "Questo è il calcio, dispiace ma sono orgoglioso dei miei ragazzi"

domenica, 1 marzo 2026, 16:44
Mister Paolo Pantera recrimina per il finale di partita che ha visto la sua Massese perdere proprio nei secondi finali: "Sul gol c'era un fallo per noi con Santeramo che andava buttato fuori. Che peccato, ma è il calcio è questo, abbiamo sbagliato alcune occasioni. Recupero in più? Non abbiamo chiesto all'arbitro che non mi è piaciuto nella gestione delle ammonizioni. Questa gara era un jolly, vista la forza della Lucchese, ma perdere così mi dà noia: i ragazzi si meritavano il pari. Guardiamo avanti: lo spirito deve essere sempre questo e migliorare visto che abbiamo sbagliato troppi contropiede".
domenica, 1 marzo 2026, 16:37
Si sono concluse tutte le gare valide per la undicesima di ritorno nel girone dei rossoneri in cui riposava la Zenith Prato. Ecco il quadro completo dei risultati:
sabato, 28 febbraio 2026, 17:52
Nell'anticipo del sabato valido per la undicesima di ritorno, il Belvedere ha battuto per 1-0 il Cecina.
venerdì, 27 febbraio 2026, 10:14
Lucchese-Massese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Gilulio Bolognesi della sezione AIA di Siena. Bolognesi sarà coadiuvato da Kristian Rama di Livorno e da Stefano Dore di Pisa.
venerdì, 27 febbraio 2026, 09:05
Il giudice sportivo ha fermato per un turno per recidività in ammozioni Jonathan Bigini della Massese che dunque non potrà scendere in campo domenicaica nel match contro i rossoneri al Porta Elisa.