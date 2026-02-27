Mister Pantera: "Questo è il calcio, dispiace ma sono orgoglioso dei miei ragazzi"

domenica, 1 marzo 2026, 16:44

Mister Paolo Pantera recrimina per il finale di partita che ha visto la sua Massese perdere proprio nei secondi finali: "Sul gol c'era un fallo per noi con Santeramo che andava buttato fuori. Che peccato, ma è il calcio è questo, abbiamo sbagliato alcune occasioni. Recupero in più? Non abbiamo chiesto all'arbitro che non mi è piaciuto nella gestione delle ammonizioni. Questa gara era un jolly, vista la forza della Lucchese, ma perdere così mi dà noia: i ragazzi si meritavano il pari. Guardiamo avanti: lo spirito deve essere sempre questo e migliorare visto che abbiamo sbagliato troppi contropiede".