Rappresentativa regionale Under 19, nuova convocazione per Ragghianti

Altre notizie brevi

venerdì, 20 marzo 2026, 08:58

Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Jonathan Cornello della sezione AIA di Firenze. Cornello sarà coadiuvato da Ardit Perndojaj e da Davide Valeri sempre di Firenze.

mercoledì, 18 marzo 2026, 07:47

Nuova puntata stasera di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30. Ospiti saranno l'ex rossonero Carlo Pascucci, il direttore del settore giovanile Massimo Morgia e l'allenatore della Juniores Alessandro Tempesti.

martedì, 17 marzo 2026, 07:50

Quattordicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco tutte le gare in programma:

domenica, 15 marzo 2026, 16:40

Si sono concluse tutte le gare valide per la tredicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco tutti i risultati: