Rappresentativa Under 19, Ragghianti ancora una volta tra i convocati

Altre notizie brevi

giovedì, 5 marzo 2026, 17:50

Il giudice sportivo ha comminato 150 euro di multa alla Lucchese in relazione al rapporto arbitrale della gara contro la Massese per "aver consentito a persona non indicata in distinta di accedere allo spogliatoio arbitrale".

mercoledì, 4 marzo 2026, 14:08

Nuova puntata stasera di Cuore Rossonero, la trasmissione di ReteMia dedicata alla Lucchese e che va in onda alle ore 21,30 condotta da Gianluca Andreuccetti. Ospiti saranno l'ex rossonero Walter Casarotto e il supertitifoso Mario Capello.

martedì, 3 marzo 2026, 08:54

Dodicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare:

domenica, 1 marzo 2026, 16:44

Mister Paolo Pantera recrimina per il finale di partita che ha visto la sua Massese perdere proprio nei secondi finali: "Sul gol c'era un fallo per noi con Santeramo che andava buttato fuori. Che peccato, ma è il calcio è questo, abbiamo sbagliato alcune occasioni.