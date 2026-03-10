Trofeo Podistico Lucchese, due appuntamenti nel fine settimana

sabato, 14 marzo 2026, 08:42
Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi modici ed è previsto un premio di partecipazione, oltre ai servizi di ristoro! Sabato 14 marzo ricominciano le marce del pomeriggio con l'appuntamento di Montecarlo, dove la Fraternita di Misericordia organizzerà la "Marcia delle vigne - 22° Trofeo Alberto Tintori". Partenza dalle ore 15 presso la sede sociale in loc. Fornace, percorsi di 2 - 6 - 10 km.
Domenica 15 marzo a La Rosa di Terricciola, dove la Filarmonica Monterosso organizzerà la 5ª "Sgambata Camminare liberi... e noi vi si aspetta". Partenza dalla Fattoria La Rosa in Via Volterrana dalle ore 8:00, percorsi di 3 - 7 - 11 - 16 - 18 km.
Per tutte le informazioni potete consultare il sito luccapodismo.it oppure contattare il 3483863615 ed essere aggiunti al gruppo WhatsApp dedicato per essere così sempre aggiornati sulle prossime marce in programma.
sabato, 14 marzo 2026, 17:28
Sarà lo Spezia l'avversario dei rossoneri di mister Tempesti nell'ottavo di finale della Viareggio Cup che sarà disputato martedì prossimo: gli accoppiamenti sono stati effettuati pochi minuti fa al termine delle ultime gare dei gironi eliminatori.
venerdì, 13 marzo 2026, 08:52
Lucchese-Montespertoli, in programma domenica prossima, sarà diretta da Andrea Poggianti della sezione AIA di Livorno. Poggianti sarà coadiuvato da Carlo Maria Angelici di Valdarno e da Asia Giovanili di Arezzo.
giovedì, 12 marzo 2026, 08:45
Fiorentina, One Touch, Sassuolo, Genoa, As Police Football e Lucchese si qualificano per gli ottavi di finale della 76ª Viareggio Cup con una giornata d’anticipo.
martedì, 10 marzo 2026, 08:37
Tredicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare in programma: