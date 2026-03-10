Trofeo Podistico Lucchese, due appuntamenti nel fine settimana

Altre notizie brevi

sabato, 14 marzo 2026, 17:28

Sarà lo Spezia l'avversario dei rossoneri di mister Tempesti nell'ottavo di finale della Viareggio Cup che sarà disputato martedì prossimo: gli accoppiamenti sono stati effettuati pochi minuti fa al termine delle ultime gare dei gironi eliminatori.

venerdì, 13 marzo 2026, 08:52

Lucchese-Montespertoli, in programma domenica prossima, sarà diretta da Andrea Poggianti della sezione AIA di Livorno. Poggianti sarà coadiuvato da Carlo Maria Angelici di Valdarno e da Asia Giovanili di Arezzo.

giovedì, 12 marzo 2026, 08:45

Fiorentina, One Touch, Sassuolo, Genoa, As Police Football e Lucchese si qualificano per gli ottavi di finale della 76ª Viareggio Cup con una giornata d’anticipo.

martedì, 10 marzo 2026, 08:37

Tredicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare in programma: