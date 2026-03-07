Viareggio Cup, ecco le squadra già qualificate

Altre notizie brevi

martedì, 10 marzo 2026, 08:37

Tredicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare in programa:

domenica, 8 marzo 2026, 16:53

Cambia il girone dei rossoneri alla Viareggio Cup: nel raggruppamento che vede la Lucchese (dove sono anche Sassuolo e Uyss New York), è stato infatti inserito il Signa contro cui giocherà mercoledì prossimo, alle ore 14,30 a Capezzano (Lu), la formazione di mister Tempesti.

domenica, 8 marzo 2026, 16:40

Si sono concluse tutte le gare valide per la dodicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 7 marzo 2026, 18:06

La Larcianese, attraverso il suo profilo social, ha fornito indicazioni utili per la gara con i rossoneri che si disputerà domani a Monsummano Terme: "Il settore di tribuna coperta dedicato alla tifoseria ospite è di circa 700 posti. La biglietteria dedicata sarà posta in via Fratelli Rosselli.