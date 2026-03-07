Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Viareggio Cup, ecco le squadra già qualificate

giovedì, 12 marzo 2026, 08:45

Fiorentina, One Touch, Sassuolo, Genoa, As Police Football e Lucchese si qualificano per gli ottavi di finale della 76ª Viareggio Cup con una giornata d’anticipo.

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

martedì, 10 marzo 2026, 08:37

Tredicesima di ritorno, tutte le gare in programma

Tredicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare in programa:

domenica, 8 marzo 2026, 16:53

Viareggio Cup: si aggiunge il Signa, giocherà con i rossoneri mercoledì prossimo

Cambia il girone dei rossoneri alla Viareggio Cup: nel raggruppamento che vede la Lucchese (dove sono anche Sassuolo e Uyss New York), è stato infatti inserito il Signa contro cui giocherà mercoledì prossimo, alle ore 14,30 a Capezzano (Lu), la formazione di mister Tempesti.

ESSECIstampa

domenica, 8 marzo 2026, 16:40

Dodicesima di ritorno, tutti i risultati: solo un pari per il Viareggio

Si sono concluse tutte le gare valide per la dodicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 7 marzo 2026, 18:06

Larcianese-Lucchese, le informazioni utili per raggiungere lo stadio

La Larcianese, attraverso il suo profilo social, ha fornito indicazioni utili per la gara con i rossoneri che si disputerà domani a Monsummano Terme: "Il settore di tribuna coperta dedicato alla tifoseria ospite è di circa 700 posti. La biglietteria dedicata sarà posta in via Fratelli Rosselli.

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company