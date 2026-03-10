Viareggio Cup, negli ottavi la Lucchese incontrerà lo Spezia

sabato, 14 marzo 2026, 17:28

Sarà lo Spezia l'avversario dei rossoneri di mister Tempesti nell'ottavo di finale della Viareggio Cup che sarà disputato martedì prossimo: gli accoppiamenti sono stati effettuati pochi minuti fa al termine delle ultime gare dei gironi eliminatori. La gara, ad eliminazione diretta, sarà disputata con fischio di inizio alle 14,30 a Lerici (SP) in località Falconara presso il campo sportivo “Bibolini”.