Viareggio Cup, negli ottavi la Lucchese incontrerà lo Spezia

sabato, 14 marzo 2026, 17:28
Sarà lo Spezia l'avversario dei rossoneri di mister Tempesti nell'ottavo di finale della Viareggio Cup che sarà disputato martedì prossimo: gli accoppiamenti sono stati effettuati pochi minuti fa al termine delle ultime gare dei gironi eliminatori. La gara, ad eliminazione diretta, sarà disputata con fischio di inizio alle 14,30 a Lerici (SP) in località Falconara presso il campo sportivo “Bibolini”.
sabato, 14 marzo 2026, 08:42
Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi modici ed è previsto un premio di partecipazione, oltre ai servizi di ristoro!...
venerdì, 13 marzo 2026, 08:52
Lucchese-Montespertoli, in programma domenica prossima, sarà diretta da Andrea Poggianti della sezione AIA di Livorno. Poggianti sarà coadiuvato da Carlo Maria Angelici di Valdarno e da Asia Giovanili di Arezzo.
giovedì, 12 marzo 2026, 08:45
Fiorentina, One Touch, Sassuolo, Genoa, As Police Football e Lucchese si qualificano per gli ottavi di finale della 76ª Viareggio Cup con una giornata d’anticipo.
martedì, 10 marzo 2026, 08:37
Tredicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare in programma: