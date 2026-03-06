Banca di Pescia

Viareggio Cup: si aggiunge il Signa, giocherà con i rossoneri mercoledì prossimo

domenica, 8 marzo 2026, 16:53

Cambia il girone dei rossoneri alla Viareggio Cup: nel raggruppamento che vede la Lucchese  (dove sono anche Sassuolo e Uyss New York), è stato infatti inserito il Signa contro cui giocherà mercoledì prossimo, alle ore 14,30 a Capezzano (Lu), la formazione di mister Tempesti.

domenica, 8 marzo 2026, 16:40

Dodicesima di ritorno, tutti i risultati: solo un pari per il Viareggio

Si sono concluse tutte le gare valide per la dodicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 7 marzo 2026, 18:06

Larcianese-Lucchese, le informazioni utili per raggiungere lo stadio

La Larcianese, attraverso il suo profilo social, ha fornito indicazioni utili per la gara con i rossoneri che si disputerà domani a Monsummano Terme: "Il settore di tribuna coperta dedicato alla tifoseria ospite è di circa 700 posti. La biglietteria dedicata sarà posta in via Fratelli Rosselli.

sabato, 7 marzo 2026, 16:31

Dodicesima di ritorno, nell'anticipo torna a vincere la Zenith

Si sono conclusi i due anticipi del sabato validi per la dodicesima di ritorno. Ecco i risultati:

venerdì, 6 marzo 2026, 08:19

Larcianese-Lucchese, arbitra Dossetto di Pinerolo

Larcianese-Lucchese, in programma domenica prossima a Monsummano Terme, sarà diretta da Matteo Dossetto della sezione AIA di Pinerolo. Dossetto sarà coadiuvato da Caterina Gelli di Prato e da Lorenzo Sordi di Firenze.

