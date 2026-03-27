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Auguri di buona Pasqua a tutti i nostri lettori

domenica, 5 aprile 2026, 10:22

Un augurio di buona Pasqua a tutti i nostri lettori dalla redazione di Gazzetta Lucchese: buone feste e serenità, ecco la speranza di tutti noi per tutti voi.

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Altre notizie brevi

venerdì, 3 aprile 2026, 08:59

Rossoneri al lavoro sino a domani, poi la sosta pasquale

La Lucchese continuerà ad allenarsi sino a sabato mattina per poi riposarsi il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. La ripresa è fissata per martedì quando inizierà il lavoro in vista della gara di domenica 12 aprile contro il Perignano.

mercoledì, 1 aprile 2026, 16:53

San Marino, ancora una gara da titolare per il rossonero Tosi

Ancora una gara da titolare per il difensore rossonero Tosi che ha giocato tutti e i novanta minuti del match della Nazionale di San Marino contro Andorra, terminata 0-0. Da segnalare che San Marino ha fallito un calcio di rigore con l'ex attaccante rossonero Nanni.

ESSECIstampa

venerdì, 27 marzo 2026, 12:12

Il rossonero Ragghianti al Torneo delle Regioni

Ancora una convocazione per l'attaccante rossonero Martino Ragghianti che è stato inserito tra i convocati della Rappresentativa Regionale Under 19 per per partecipare al Torneo delle Regioni edizione 2026 che si terrà in Puglia da oggi e sino al 3 aprile.

venerdì, 27 marzo 2026, 08:14

Giudice sportivo: un turno di stop per Passerotti (Perignano)

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il giocatore del Perignano Leonardo Passerotti che dunque dovrà saltare la gara di Lucca prevista alla ripresa del campionato il 12 aprile prossimo.

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