Auguri di buona Pasqua a tutti i nostri lettori

Altre notizie brevi

venerdì, 3 aprile 2026, 08:59

La Lucchese continuerà ad allenarsi sino a sabato mattina per poi riposarsi il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. La ripresa è fissata per martedì quando inizierà il lavoro in vista della gara di domenica 12 aprile contro il Perignano.

mercoledì, 1 aprile 2026, 16:53

Ancora una gara da titolare per il difensore rossonero Tosi che ha giocato tutti e i novanta minuti del match della Nazionale di San Marino contro Andorra, terminata 0-0. Da segnalare che San Marino ha fallito un calcio di rigore con l'ex attaccante rossonero Nanni.

venerdì, 27 marzo 2026, 12:12

Ancora una convocazione per l'attaccante rossonero Martino Ragghianti che è stato inserito tra i convocati della Rappresentativa Regionale Under 19 per per partecipare al Torneo delle Regioni edizione 2026 che si terrà in Puglia da oggi e sino al 3 aprile.

venerdì, 27 marzo 2026, 08:14

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il giocatore del Perignano Leonardo Passerotti che dunque dovrà saltare la gara di Lucca prevista alla ripresa del campionato il 12 aprile prossimo.