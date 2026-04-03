Terzultima di campionato, tutti i risultati: il Viareggio dilaga

Altre notizie brevi

venerdì, 10 aprile 2026, 15:14

Lucchese-Perignano, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Edoardo Pisaneschi della sezione AIA di Pistoia. Pisaneschi sarà coadiuvato da Davide Rontani e Christian Giannetti di Firenze.

martedì, 7 aprile 2026, 09:08

Terzultima di campionato che nel girone dei rossoneri scatterà domenica prossima, 12 aprile. Ecco tutte le gare in programma:

domenica, 5 aprile 2026, 10:22

Un augurio di buona Pasqua a tutti i nostri lettori dalla redazione di Gazzetta Lucchese: buone feste e serenità, ecco la speranza di tutti noi per tutti voi.

venerdì, 3 aprile 2026, 08:59

La Lucchese continuerà ad allenarsi sino a sabato mattina per poi riposarsi il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. La ripresa è fissata per martedì quando inizierà il lavoro in vista della gara di domenica 12 aprile contro il Perignano.