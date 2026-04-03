Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Terzultima di campionato, tutti i risultati: il Viareggio dilaga

domenica, 12 aprile 2026, 17:03

Si sono concluse tutte le gare valide per la terzultima di campionato. Ecco i risultati:

Lucchese-Perignano 2-0

Massese-Cenaia 1-2

San Giuliano-Fucecchio 0-0

Larcianese-Montespertoli 1-0

Castelnuovo G.-Pro Livorno 2-0

Belvedere-Cerretese 5-2

Sestese-Cecina 0-1

Viareggio-Zenith Prato 3-0

 

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

venerdì, 10 aprile 2026, 15:14

Lucchese-Perignano, arbitra Pisaneschi di Pistoia

Lucchese-Perignano, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Edoardo Pisaneschi della sezione AIA di Pistoia. Pisaneschi sarà coadiuvato da Davide Rontani e Christian Giannetti di Firenze.

martedì, 7 aprile 2026, 09:08

Terzultima di campionato, tutte le gare in programma

Terzultima di campionato che nel girone dei rossoneri scatterà domenica prossima, 12 aprile. Ecco tutte le gare in programma:

ESSECIstampa

domenica, 5 aprile 2026, 10:22

Auguri di buona Pasqua a tutti i nostri lettori

Un augurio di buona Pasqua a tutti i nostri lettori dalla redazione di Gazzetta Lucchese: buone feste e serenità, ecco la speranza di tutti noi per tutti voi.

venerdì, 3 aprile 2026, 08:59

Rossoneri al lavoro sino a domani, poi la sosta pasquale

La Lucchese continuerà ad allenarsi sino a sabato mattina per poi riposarsi il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. La ripresa è fissata per martedì quando inizierà il lavoro in vista della gara di domenica 12 aprile contro il Perignano.

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company