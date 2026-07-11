L'ex rossonero Badje passa all'Ostiamare

Altre notizie brevi

giovedì, 16 luglio 2026, 13:55

A 93 anni è morto lo storico tifoso rossonero Delfo Bandoni, che ha seguito la Lucchese su tutti i campi e che ogni domenica, regolarmente, innalzava la bandiera rossonera all'esterno del suo Bar Fuorigiri di San Concordio per segnalare ogni vittoria della Pantera.

domenica, 12 luglio 2026, 16:32

E' durata solo uno scampolo di stagione e con poche presenze l'avventura in rossonero di Federico Zenuni: il centrocampista classe 1997 è passato al Sambiase.

sabato, 11 luglio 2026, 15:05

Federico Dionisi è sempre più vicino a vestire i colori rossoneri, durante la presentazione Alessandro Lucarelli, nuovo direttore sportivo del Livorno, ha escluso una sua permanenza: "Ho voluto comunicare a Federico Dionisi che purtroppo non farà parte del Livorno, pur ringraziandola per quanto ha fatto e qunato rappresentato per il...

sabato, 11 luglio 2026, 11:55

Sono due le formazioni che avendo diritto di iscriversi al campionato di Serie D hanno rinunciato: si tratta del Sora e del Valmontone. Il responso su tutte le altre società che hanno presentato richiesta arriverà il 17 luglio.