Lutto in casa rossonera: è morto il supertifoso Delfo Bandoni

giovedì, 16 luglio 2026, 13:55
A 93 anni è morto lo storico tifoso rossonero Delfo Bandoni, che ha seguito la Lucchese su tutti i campi e che ogni domenica, regolarmente, innalzava la bandiera rossonera all'esterno del suo Bar Fuorigiri di San Concordio per segnalare ogni vittoria della Pantera. La salma sarà esposta alla sala del commiato cella Croce Verde dell'Arancio dal primo pomeriggio di venerdì, mentre i funerali si terranno domani, sabato, nella chiesa di San Concordio alle ore 10,30. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.
giovedì, 16 luglio 2026, 19:05
L'ex attaccante rossonero Ismaila Badje, nella Lucchese nella stagione 2024-2025, è stato ceduto dal Guidonia al neopromosso Ostiamare. Badje, come si ricorderà, realizzò il gol della salvezza sul campo e a tempo scaduto nello spareggio playout contro il Sestri Levante.
domenica, 12 luglio 2026, 16:32
E' durata solo uno scampolo di stagione e con poche presenze l'avventura in rossonero di Federico Zenuni: il centrocampista classe 1997 è passato al Sambiase.
sabato, 11 luglio 2026, 15:05
Federico Dionisi è sempre più vicino a vestire i colori rossoneri, durante la presentazione Alessandro Lucarelli, nuovo direttore sportivo del Livorno, ha escluso una sua permanenza: "Ho voluto comunicare a Federico Dionisi che purtroppo non farà parte del Livorno, pur ringraziandola per quanto ha fatto e qunato rappresentato per il...
sabato, 11 luglio 2026, 11:55
Sono due le formazioni che avendo diritto di iscriversi al campionato di Serie D hanno rinunciato: si tratta del Sora e del Valmontone. Il responso su tutte le altre società che hanno presentato richiesta arriverà il 17 luglio.