Lutto in casa rossonera: è morto il supertifoso Delfo Bandoni

Altre notizie brevi

giovedì, 16 luglio 2026, 19:05

L'ex attaccante rossonero Ismaila Badje, nella Lucchese nella stagione 2024-2025, è stato ceduto dal Guidonia al neopromosso Ostiamare. Badje, come si ricorderà, realizzò il gol della salvezza sul campo e a tempo scaduto nello spareggio playout contro il Sestri Levante.

domenica, 12 luglio 2026, 16:32

E' durata solo uno scampolo di stagione e con poche presenze l'avventura in rossonero di Federico Zenuni: il centrocampista classe 1997 è passato al Sambiase.

sabato, 11 luglio 2026, 15:05

Federico Dionisi è sempre più vicino a vestire i colori rossoneri, durante la presentazione Alessandro Lucarelli, nuovo direttore sportivo del Livorno, ha escluso una sua permanenza: "Ho voluto comunicare a Federico Dionisi che purtroppo non farà parte del Livorno, pur ringraziandola per quanto ha fatto e qunato rappresentato per il...

sabato, 11 luglio 2026, 11:55

Sono due le formazioni che avendo diritto di iscriversi al campionato di Serie D hanno rinunciato: si tratta del Sora e del Valmontone. Il responso su tutte le altre società che hanno presentato richiesta arriverà il 17 luglio.