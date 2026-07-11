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Lutto in casa rossonera: è morto il supertifoso Delfo Bandoni

giovedì, 16 luglio 2026, 13:55

A 93 anni è morto lo storico tifoso rossonero Delfo Bandoni, che ha seguito la Lucchese su tutti i campi e che ogni domenica, regolarmente, innalzava la bandiera rossonera all'esterno del suo Bar Fuorigiri di San Concordio per segnalare ogni vittoria della Pantera. La salma sarà esposta alla sala del commiato cella Croce Verde dell'Arancio dal primo pomeriggio di venerdì, mentre i funerali si terranno domani, sabato, nella chiesa di San Concordio alle ore 10,30. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione. 

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