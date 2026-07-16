Mercato, Colferai firma per il Bra

Altre notizie brevi

domenica, 26 luglio 2026, 12:54

In relazione alle notizie circolate a mezzo stampa e sui siti d’informazione riguardanti il tema dei ripescaggi e la composizione dell’organico del prossimo campionato di Serie D 2026/2027, la Lega Nazionale Dilettanti ritiene utile fornire un quadro esplicativo della materia.

mercoledì, 22 luglio 2026, 08:47

La Lucchese Calcio è lieta di annunciare l'inizio della collaborazione con Polo Salute Lucca, che nella stagione sportiva 2026/27 sarà il partner ufficiale per la gestione sanitaria della Prima Squadra e del Settore Giovanile rossonero. La partnership garantirà il supporto medico e sanitario agli atleti della Lucchese Calcio per tutta...

giovedì, 16 luglio 2026, 19:05

L'ex attaccante rossonero Ismaila Badje, nella Lucchese nella stagione 2024-2025, è stato ceduto dal Guidonia al neopromosso Ostiamare. Badje, come si ricorderà, realizzò il gol della salvezza sul campo e a tempo scaduto nello spareggio playout contro il Sestri Levante.

giovedì, 16 luglio 2026, 13:55

A 93 anni è morto lo storico tifoso rossonero Delfo Bandoni, che ha seguito la Lucchese su tutti i campi e che ogni domenica, regolarmente, innalzava la bandiera rossonera all'esterno del suo Bar Fuorigiri di San Concordio per segnalare ogni vittoria della Pantera.