Polo Salute Lucca sarà il partner sanitario della Lucchese Calcio per la stagione 2026/27

Altre notizie brevi

domenica, 26 luglio 2026, 12:54

In relazione alle notizie circolate a mezzo stampa e sui siti d’informazione riguardanti il tema dei ripescaggi e la composizione dell’organico del prossimo campionato di Serie D 2026/2027, la Lega Nazionale Dilettanti ritiene utile fornire un quadro esplicativo della materia.

sabato, 25 luglio 2026, 08:37

L'ex rossonero Edoardo Colferai ha firmato un contratto che lo lega al Bra, Nicola Palma ha invece trovato l'accordo con il Montorio '88. Altri rossoneri della scorsa stagione sono sul punto di accasarsi, tra essi Alessio Bartolotta con il Budoni, mentre Facundo Piazza è vicino al nuovo Rimini sorto in...

giovedì, 16 luglio 2026, 19:05

L'ex attaccante rossonero Ismaila Badje, nella Lucchese nella stagione 2024-2025, è stato ceduto dal Guidonia al neopromosso Ostiamare. Badje, come si ricorderà, realizzò il gol della salvezza sul campo e a tempo scaduto nello spareggio playout contro il Sestri Levante.

giovedì, 16 luglio 2026, 13:55

A 93 anni è morto lo storico tifoso rossonero Delfo Bandoni, che ha seguito la Lucchese su tutti i campi e che ogni domenica, regolarmente, innalzava la bandiera rossonera all'esterno del suo Bar Fuorigiri di San Concordio per segnalare ogni vittoria della Pantera.