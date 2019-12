Bra-Lucchese: 0-1 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 17 dicembre 2019, 19:45

Presentato il nuovo attaccante e nuovo portiere. Iadaresta: "Di gol non voglio parlare penso che sia importante il risultato della squadra, solo se arriveranno i risultati della squadra significherà che avrò fatto bene anch’io". Luglio: "Venire a Lucca è una grande emozione, è una piazza importante con una grande storia"

martedì, 17 dicembre 2019, 11:40

Lo scorso fine settimana è da ricordare per gli ex rossoneri: in tanti hanno segnato e sono andati alla ribalta delle cronache nazionali, a partire da Strizzolo e Bortolussi autori di doppiette e protagonisti con le rispettive squadre

lunedì, 16 dicembre 2019, 18:48

Anche Gueye destinato a lasciare la Lucchese, mentre Bitep, a sorpresa, potrebbe rimanere nonostante la sua cessione fosse qualcosa più che un'ipotesi: ancora una settimana per il mercato dei dilettanti

domenica, 15 dicembre 2019, 17:15

Il diesse visibilmente soddisfatto al termine della gara con il Bra e in sala stampa commenta così: “Questa è stata una grande vittoria di sacrificio e umiltà, frutto del grande lavoro. Rimaniamo con i piedi per terra, e cerchiamo di sfruttare quello che ci lasciano le prime della classe"