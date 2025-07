Porta Elisa News



Nuova Lucchese, si ritirano Watchel e Borgosano

lunedì, 7 luglio 2025, 14:33

Meno uno: l'americano Jesse Watchel che possiede alcune società di betting e gaming si è ritirato dalla corsa per la nuova Lucchese. La conferma sarebbe arrivata dal suo braccio destro Francesco Borgosano (nella foto) che ha informato del passo indietro i suoi contatti lucchesi. Per alcune settimane Borgosano, che ha dato vita alla Huddle Gaming, prima a Londra, dove ora è pero chiusa la sede in precedenza ospitata in palazzo in coworking, e poi negli Usa, ha incontrato alcuni dei collaboratori della vecchia Lucchese allo scopo di stilare un programma e definire un badget.

Riunioni, oltre ai contatti con il Comune avviati in parallelo attraverso un importante studio legale di Roma, che però alla resa dei conti hanno fatto desistere il gruppo che nei mesi scorsi si era avvicinato al Messina senza però chiudere per il consistente ammontare debitorio. Nel caso della nuova Lucchese, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato invece una scelta anche dettata da valutazione familiari dello stesso Watchel. A questo punto, almeno sulla carta, resterebbero Fabrizio Capaccioli, un gruppo di imprenditori edile e, molto più defilato, un imprenditore del settore farmaceutico.