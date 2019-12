Porta Elisa News



Campionato, i numeri dicono che...

giovedì, 26 dicembre 2019, 11:49

di diego checchi

E' finito il girone di andata ed allora è tempo di numeri e di capire che è la migliore difesa, il migliore attacco, la peggior difesa, il peggiore attacco, chi ha perso più partite e via discorrendo. insomma tutti i numeri del girone per avere un quadro completo di questo primo scorcio di stagione del Girone A di Serie D. Il Prato guida la classifica con 32 punti, uno in più di Lucchese e Sanremese. Ultime a pari merito con 14 punti Vado e Lavagnese.

La squadra con il maggior numero di vittorie è la capolista Prato con 10 mentre quelle con il minor numero di vittorie sono Verbania, Ligorna, Lavagnese e Vado con 3 ciascuna. Per i rossoneri le vittorie sono 8. La squadra che ha il maggior numero di pareggi è il Seravezza con 9 mentre la Lucchese in casella ne riporta 7 all'attivo. La squadra con il minor numero di sconfitte è proprio quella rossonera con 2 (Rela Forte Querceta e Casale) a pari della Sanremese.

Le due squadre con il maggior numero di sconfitte sono Vado e Lavagnese con 9. La squadra con il maggior numero di reti segnate è la Caronnese con 32 reti mentre il tabellino dei rossoneri riporta 22 reti all'attivo. Quella con il minor numero di reti segnate è il Verbania con solo 11. I rossoneri sono la squadra con il minor numero di reti subite ovvero 14 mentre quella con il maggior numero di reti subite è il Vado con 33. Le due squadre che non hanno subito ancora sconfitte casalinghe sono Casale e Seravezza mentre il maggior numero di vittorie esterne con 4 è del Prato e della Sanremese.

Una sconfitta esterna per Lucchese, Caronnese e Sanremese. Maggior numero di vittorie casalinghe per il Prato con 6 e maggior numero di sconfitte casalinghe per la Lavagnese con 5. Capocannoniere del girone con 13 reti è Giacomo Lucatti del Ghiviborgo ma trasferito la scorsa settimana al Seregno dove alla prima partita ha già messo a segno una rete. Il giocatore che ha segnato più gol con la maglia rossonera è Michel Cruciani con 5 reti. I numeri non tradiscono mai e danno la fotografia esatta del campionato.