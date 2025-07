Porta Elisa News



La Figc dà il via libera per l'iscrizione in sovrannumero

mercoledì, 2 luglio 2025, 16:09

La Figc finalmente conferma: è possibile l'ammissione in Eccellenza con iscrizione in sovrannumero per la nuova Lucchese. È pervenuta oggi all'amministrazione comunale la comunicazione ufficiale della FIGC: alla città di Lucca viene concessa la possibilità di ripartire dal campionato di Eccellenza attraverso l'iscrizione in sovrannumero di una nuova società calcistica ( a patto ovviamente si profilino soggetti interessati). La lettera della Federazione contiene anche l'elenco della documentazione necessaria per poter procedere formalmente con la richiesta di iscrizione, ma non precisa ancora l'importo della cifra da pagare per l'iscrizione in sovrannumero.

"Sebbene restino ancora alcuni passaggi tecnici da completare per rendere chiare le modalità ed i criteri di iscrizione – si legge in una nota del Comune – l'amministrazione comunale ha scelto di non attendere oltre: questa mattina la giunta ha approvato l'atto di indirizzo che consentirà, già da domani (giovedì 3 luglio), la pubblicazione del bando pubblico redatto dagli uffici competenti per selezionare la nuova compagine societaria che dovrà rilanciare la realtà sportiva cittadina. Il bando come già comunicato sarà finalizzato a individuare, con criteri chiari e trasparenti, il soggetto che rappresenterà la città di Lucca nel prossimo campionato di Eccellenza".