Cruciani: "Dobbiamo essere bravi a rimanere attaccati alla vetta"

domenica, 15 dicembre 2019, 16:48

Michel Cruciani ancora una volta protagonista, ancora una volta autore di un gol straordinario, un giocatore sempre più fondamentale nell'economia della squadra di Monaco: "Sapevamo che affrontavamo una squadra in salute, abbiamo sofferto poco a livello di conclusioni, anzi abbiamo avuto noi qualche occasione per raddoppiare, ora dobbiamo vincere una gara e poi ci godiamo il Natale".

"Non dobbiamo guardare nessuno e vedere a marzo come saremo messi, l'obiettivo è fare bene e poi vedremo cosa succederà. Anche quando le cose andavano male l'atteggiamento era quello giusto, poi si è accesa una scintilla. Se sto dando il massimo? A livello personale sono contento anche per il morale ma mi interessa fare qualcosa di importante con la squadra. Se mi attendevo questa classifica? Io ci ho sempre creduto. Dobbiamo essere bravi a rimanere attaccati alla vetta. Il gol? Ci dovevo provare, sono palloni troppo invitanti, l'ho presa molto bene".