Porta Elisa News



Deoma: "A gennaio altri tre-quattro acquisti e altrettante cessioni"

domenica, 15 dicembre 2019, 17:15

Deoma è visibilmente soddisfatto al termine della gara con il Bra e in sala stampa commenta così: “Questa è stata una grande vittoria di sacrificio e umiltà, frutto del grande lavoro. Rimaniamo con i piedi per terra, e cerchiamo di sfruttare quello che ci lasciano le prime della classe. Il nostro obiettivo è sempre quello di fare un buon campionato, ma siamo in fase positiva da 10 giornate, questa è una squadra importante e non possiamo nasconderci, se ci sarà la possibilità di vincere non ci tireremo certo indietro. Voglio fare i complimenti al Bra, una squadra ben organizzata, non so quante squadre riusciranno a vincere su questo campo”.

"Cosa vorrei trovare sotto l’albero di Natale? Sotto l’albero? Vedere la gente che segue la Lucchese e torna a casa contenta è quanto di meglio posso aspettarmi, noi lavoriamo per i tifosi. Falomi, è in partenza? Falomi è rimasto casa per scelta. Stiamo alzando il livello della squadra e ringrazio lo società per gli acquisti, un gran colpo come Iadaresta, ma anche il portiere Luglio e Gallon. A gennaio faremo altri 4 o 5 acquisti e 3 o 4 elementi under, oltre a Falomi dovranno uscire, ma ancora nulla è stato deciso”.