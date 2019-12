Porta Elisa News



Falomi a un passo dal Cannara

lunedì, 23 dicembre 2019, 11:02

di diego checchi

Era annunciata: si attendeva a breve una soluzione per Nicola Falomi. Ormai la società rossonera aveva fatto una scelta ben precisa dopo l’arrivo di Iadaresta non convocandolo per 2 partite consecutive. Il giocatore era ormai ai margini del progetto e anche dalle dichiarazioni di Deoma si capiva che oggi, nell’ultima giornata di mercato dei Dilettanti, qualcosa sarebbe successo.

Nicola Falomi, autore di 2 reti in rossonero in 11 presenze è pronto a cambiare casacca. Infatti l’attaccante aretino è ad un passo dal Cannara, società umbra del Girone E che sta lottando per salvarsi. Mancano ancora i comunicati ufficiali ma la strada è tracciata. Falomi è al passo d’addio da una Lucchese dove non è riuscito a lasciare il segno. L’attaccante è arrivato quasi alla fine di agosto da svincolato, ha dovuto trovare la migliore condizione e poi un infortunio lo ha costretto a stare fuori per circa un mese. A lui auguriamo tutte le migliori fortune sperando che questa trattativa vada in porto e che il giocatore possa dimostrare tutto il suo valore dato che in Serie D è un elemento di tutto rispetto e che in carriera ha segnato 106 reti.