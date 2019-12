Porta Elisa News



Falomi: "Grazie a tutti, ho cercato di onorare questa maglia"

lunedì, 23 dicembre 2019, 18:14

Nicola Falomi, ancora una volta, dimostra di che pasta è fatto: il centravanti al passo di addio alla Lucchese saluta con una lettera aperta tutto il mondo rossonero che la società ha reso nota.

"Sono arrivato in punta di piedi – scrive Falomi – voglio salutarVi allo stesso modo. Voglio dire Grazie alla bella città di Lucca, alla sua gente, ai suoi splendidi tifosi che ogni domenica, anzi ogni giorno dimostrano un attaccamento fantastico alla sua gloriosa maglia. Quella maglia che ho SEMPRE cercato di meritare onorare dando SEMPRE il meglio!! Voglio dire GRAZIE a quelle splendide persone che lavorano all'interno della società. Voglio dire GRAZIE alla carta stampata, ai media, ai social che con il loro lavoro mi hanno dimostrato competenza è professionalità. Voglio dire GRAZIE al Mister ai preparatori atletici allo staff medico a tutti i magazzinieri. Per ultimo, ma al primo posto per importanza voglio dire GRAZIE ai miei compagni che hanno condiviso con me questa avventura. Ho cercato di essere un piccolo esempio per i più giovani anche quando le cose non andavano cercando di rimanere concentrati sul nostro obbiettivo. Ci tenevo a farlo . Un caloroso saluto Nicola Falomi".