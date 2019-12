Porta Elisa News



Falomi sul piede di partenza

lunedì, 16 dicembre 2019, 18:48

di diego checchi

La curiosità è capire dove andrà Nicola Falomi. Sicuramente il Foggia ed il Latina ed anche la Sanremese ci stanno facendo un pensierino. L'attaccante in questa ultima parte di stagione non ha reso secondo le aspettative. Soltanto due reti in diverse partite e la società ha fatto questa scelta non per mancanza di fiducia in Nicola Falomi ma soltanto con la consapevolezza di aver migliorato sensibilmente il reparto con l'acquisto di Iadaresta. La non convocazione di ieri è stato un segnale forte ed inequivocabile sulla volontà da parte della società di cedere l'attaccante. Siamo convinti anche per il bene di Falomi che vada trovata una soluzione in questi giorni anche perchè un attaccante del suo valore non merita di essere relegato ai margini del progetto con pochissime chance di giocare.

Discorso diverso per quanto riguarda Ousmane Guye. Il giocatore lascerà con ogni probabilità la Lucchese ma forse lo farà solo momentaneamente visto che è un classe 2000. Su di lui c'è il forte interessamento del Castelnuovo Garfagnana, società che ha già acquisito le prestazioni del difensore centrale Lorenzo Coselli. Rispetto ad un paio di giorni fa invece sembra un pò essere mutata la situazione di Bitep che alla fine potrebbe restare come alternativa ad Iadaresta o se dovesse essere preso un altro attaccante anche come terza punta. Il giocatore sconterà l'ultima delle tre giornate di squalifica e dopo le feste natalizie sarà di nuovo convocabile e a disposizione di Monaco. La rosa rossonera a gennaio verrà poi mutata anche negli under perchè Deoma in conferenza stampa ieri ha annunciato 4 o 5 acquisti giovani.

E' inevitabile che ci sarà anche qualche uscita. Ritornando agli over da capire il destino anche di Visibelli. Il difensore si sta impegnando al massimo ma non sta trovando spazio nonostante gli infortuni di Ligorio e Lici. Se dovesse andar via, su di lui potrebbe esserci un timido interessamento della Cuoiopelli in Eccellenza e la Lucchese sarebbe costretta a prenere un altro difensore e non sappiamo se sarà Daniele Guglielmi classe 1998 visto che la società ha si espresso un parere favorevole all'acquisto dal punto di vista tecnico ma bisognerà capire se troverà un accordo definitivo. Sabato scorso Guglielmi non si è allenato con la squadra e questo potrebbe presagire che domani il giocatore non sarà agli ordini di mister Monaco. Per quanto riguarda il mercato dei dilettanti c'è ancora una settimana di tempo per fare operazioni di mercato dato che chiuderà il 23 dicembre alle ore 19.