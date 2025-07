Porta Elisa News



Nuova Lucchese, la commissione sarà resa pubblica dopo il termine del bando stesso

giovedì, 3 luglio 2025, 16:46

Lucchese, pubblicata la manifestazione di interesse per il futuro del club: via libera alla procedura pubblica per individuare la nuova società sportiva Bando aperto fino al 10 luglio, poi entrerà in gioco la commissione incaricata dall'amministrazione per valutare e individuare il progetto più idoneo

È stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Lucca la manifestazione di interesse finalizzata a individuare il soggetto che, a partire dalla prossima stagione sportiva 2025-2026, potrà rappresentare la città nel campionato di Eccellenza Toscana, in sovrannumero, come previsto dall'art. 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne della FIGC.



La pubblicazione del bando rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso intrapreso dall'amministrazione comunale per garantire un futuro al calcio lucchese, dopo il fallimento della Lucchese 1905 S.r.l. L'obiettivo prioritario resta quello di salvaguardare il patrimonio sportivo della città e dare una prospettiva concreta e solida alla passione rossonera.



Come già annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Mario Pardini e dall'assessore allo sport Fabio Barsanti, la procedura è pensata per garantire massima trasparenza, competenza e imparzialità. Per questo motivo, l'amministrazione ha deciso di nominare una commissione tecnica composta da esperti indipendenti, con competenze specifiche in ambito sportivo, giuridico e amministrativo.



La commissione, che verrà presentata ufficialmente e come da procedura dopo la chiusura del bando, avrà il compito di valutare tutte le proposte pervenute, esaminando in particolare la solidità economico-finanziaria dei progetti, la sostenibilità a lungo termine, il radicamento sul territorio e l'eventuale disponibilità a investire su impianti e strutture sportive. Il lavoro della commissione sarà svolto a titolo completamente gratuito, a testimonianza della volontà condivisa di contribuire in modo disinteressato alla rinascita della Lucchese.



«La nomina della commissione – sottolineano il sindaco Pardini e l'assessore Barsanti – è un gesto di responsabilità e un atto di garanzia nei confronti della città. Sono professionisti di valore, profondi conoscitori del mondo sportivo e del nostro territorio. Il loro giudizio tecnico sarà decisivo per individuare il progetto migliore, capace di riportare stabilità e credibilità intorno ai colori rossoneri».



Il bando resterà aperto fino al 10 luglio 2025 ed è rivolto a società sportive dilettantistiche, costituite o costituende, che intendano rappresentare Lucca nel campionato regionale di Eccellenza. I soggetti interessati dovranno presentare un progetto completo di sviluppo sportivo e gestionale, corredato dalla documentazione prevista e dai requisiti richiesti dal regolamento federale.



Una volta individuata la proposta più solida, sarà il sindaco a trasmettere alla FIGC una nota di "accreditamento", con la quale manifestare il gradimento istituzionale verso la società selezionata, permettendone così l'iscrizione in sovrannumero al campionato.



Il testo completo della manifestazione di interesse, con modalità e termini per la partecipazione, è disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e Avvisi del sito del Comune di Lucca all'indirizzo: www.comune.lucca.it.