Coletta passa al San Marino

giovedì, 3 luglio 2025, 16:05

Jacopo Coletta ha firmato per un anno con il San Marino in Serie D. Il capitano della Lucchese, che in cuor suo sperava di concludere la carriera a Lucca, ripartirà dunque dalla squadra che ha come direttore sportivo Daniele Deoma che nel 2019 lo aveva portato a Lucca.

Coletta, nelle sue cinque stagioni in rossonero contraddistinte anche da importanti infortuni, ha collezionato 94 presenze in campionato e 7 in Coppa Italia con la maglia rossonera: è la squadra dove ha raggiunto il maggior numero di presenze. La promozione dalla D alla C è passata anche dalle sue parate, memorabili quelle nella gara spareggio contro il Prato. A lui, che non ha mai smesso di manifestare la vicinanza alla Lucchese, l'augurio di tutta la redazione per il proseguo della carriera.