Porta Elisa News



Bando per la nuova Lucchese: ecco il testo integrale

giovedì, 3 luglio 2025, 16:16

L’Amministrazione Comunale

premesso chenella stagione sportiva 2024-2025, la società calcistica rappresentativa della città di Lucca, Lucchese 1905 S.r.l., ha partecipato al campionato di Serie C organizzato dalla F.I.G.C.;

in data 22 maggio 2025, la società Lucchese 1905 s.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca;

con Comunicato Ufficiale n. 319/A del 9 giugno 2025, la F.I.G.C. ha revocato l’affiliazione della Lucchese 1905 S.r.l.;

l’articolo 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. dispone che ‘In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, di almeno due categorie inferiori rispetto a quello professionistico di origine, anche in soprannumero, purché la stessa società:

a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato;

b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC.

Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E’ facoltà del Presidente, d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico’;

l’Amministrazione Comunale ha manifestato, alla F.I.G.C., in data 23 giugno 2025, con comunicazione prot. gen. n. 108028, la volontà di attivare ogni utile azione per garantire alla città di Lucca, ai lavoratori e ai numerosi appassionati di tale sport, il prosieguo dell’attività calcistica, con una società rappresentativa del territorio che possa partecipare alla massima categoria oggi consentita, individuabile, ai sensi del surrichiamato articolo 52, comma 10, delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale di Eccellenza (campionato ‘almeno due categorie inferiori rispetto a quello professionistico di origine’);

in data 2/7/2025, il Presidente della F.I.G.C. ha inviato al Sindaco di Lucca una comunicazione prot. Palazzo Santini, via C. Battisti 14

gen. n. 114529, con cui ha indicato la documentazione necessaria per la partecipazione al suddetto Campionato di una società sportiva rappresentativa della città di Lucca;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 2/7/2025, l’Amministrazione Comunale ha approvato le linee di indirizzo preordinate alla pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di progetti calcistici valutabili in termini di solidità e di sostenibilità, idonei a consentire, già dall'imminente stagione sportiva 2025/2026, la partecipazione di una squadra lucchese al Campionato Regionale di Eccellenza, al fine di salvaguardare la lunga tradizione calcistica della Città e non disperderne il patrimonio sportivo;

occorre procedere pertanto, nel rispetto dei canoni di imparzialità e trasparenza, all’espletamento di una procedura esplorativa volta ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte di società sportive candidabili per l’iscrizione della squadra di calcio della città di Lucca al Campionato Regionale di Eccellenza, per la stagione sportiva 2025-2026;

si ritiene necessario pubblicare un avviso di indagine conoscitiva finalizzato a verificare l’esistenza di soggetti interessati a rappresentare la continuazione della tradizione calcistica della città di Lucca, acquisendo, attraverso tale avviso, gli elementi utili a formulare un giudizio a carattere fiduciario, sulla cui base l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco, possa individuare la società da presentare alla F.I.G.C. per la partecipazione al Campionato Regionale di Eccellenza 2025-2026;

la documentazione prevista nell’avviso, da prodursi a cura della società sportiva, dovrà essere accompagnata altresì da una nota motivata del Sindaco alla F.I.G.C. di “accreditamento” con cui si manifesti il gradimento al progetto presentato e si confermi l’affidabilità della società medesima, sulla base quindi di un giudizio a carattere fiduciario;

ritenuto che detto avviso debba restare pubblicato fino alle ore 14.00 del 10 luglio 2025; in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. --- del --- ;

INVITA

i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse a iscrivere una società rappresentativa della Città di Lucca al Campionato Regionale di Eccellenza, ai sensi dell’art. 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne Federali della F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025-2026.

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO

Il presente avviso è finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche (SSD o ASD), costituite o costituende, per l’individuazione di quella ritenuta più affidabile, solida e rappresentativa del territorio comunale, alla quale il Sindaco potrà esprimere gradimento istituzionale ai fini dell’iscrizione al Campionato Regionale di Eccellenza stagione 2025/2026.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Via C. Battisti n. 14, 55100 Lucca – tel. 0583 442027

U.O. 4.5 Turismo e Sport, Valorizzazione delle frazioni

Sono ammessi a partecipare sia società o associazioni sportive dilettantistiche (SSD o ASD) già costituite sia singoli o gruppi intenzionati a costituire una società da affiliare alla F.I.G.C. che abbia sede nella città di Lucca o che si impegni a a collocare, prima del termine per l'iscrizione al campionato FIGC 2025-2026, la sede legale e/o operativa nel territorio comunale.

In caso di società costituenda, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soci e contenere l’impegno a costituire la società e conseguire le iscrizioni necessarie entro il termine ultimo per la procedura di ammissione al campionato indicato dalla F.I.G.C. con nota che , non appena ricevuta, sarà comunicata dall’Amministrazione Comunale ai soggetti interessati.

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere o comunque obbligarsi a collocare, prima del termine per l'iscrizione al campionato FIGC 2025- 2026, la sede legale e/o operativa nel territorio comunale;

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);

c) non aver riportato le seguenti condanne penali:

1) Condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni;

2) Condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui:

agli artt. 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies della legge n. 401/1989;

agli artt. 586 bis (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita), 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) del c.p.;

3) Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui al punto che segue;

4) Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui:

al precedente punto 2;

agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta), compresa l’ipotesi preferenziale di cui al comma 3, 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del c.p.;

a) non essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) non essere stati soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di

Via C. Battisti n. 14, 55100 Lucca – tel. 0583 442027

U.O. 4.5 Turismo e Sport, Valorizzazione delle frazioni

provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I soggetti interessati dovranno essere in possesso della seguente documentazione:

l’istanza di partecipazione firmata dal legale rappresentante(AllegatoA).Nel caso di società ancora da costituire, i soci proponenti individuano per scritto nella domanda la/e persona/e fisiche che assumeranno i poteri di rappresentanza nella costituenda società; la dichiarazione, della società o di tutti i soci in caso di società costituenda, di obbligarsi a ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Toscana, e formalizzare l’iscrizione al Campionato Regionale di Eccellenza, impegnandosi a rispettare tutte le prescrizioni previste dalla F.I.G.C. e producendo tutta la documentazione necessaria a tali scopi come indicato dalla F.I.G.C. nella propria missiva prot. gen. n. 114529 del 2/7/2025, ed entro il termine che verrà indicato dalla F.I.G.C. stessa e tempestivamente comunicato dall’Amministrazione Comunale; il piano triennale – con relativo business plan contenente piano previsionale di costi e ricavi, preferibilmente suddiviso per aree e attestante la sussistenza dei requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari per partecipare ai campionati di riferimento nel triennio – con particolare richiamo a: a) attività sportive, con riferimento agli obiettivi sportivi della Prima Squadra,del settoregiovanile e del settore femminile b) eventuali progetti di valorizzazione e/o marketing territoriale inerente la storia calcistica di Lucca e il coinvolgimento della tifoseria o di altre realtà rappresentative del tessuto imprenditoriale e cittadino lucchese; c) indicazione delle auspicate modalità di gestione degli impianti sportivi dedicati al calcio di proprietà comunale; copia dell’assegno circolare dell’importo di € 150.000,00 intestato alla F.I.G.C a titolo di contributo così come previsto dall’art. 52 comma 10 lettera b) delle N.O.I.F.. A seguito di separata comunicazione da parte della F.I.G.C. contenente l’importo esatto necessario per la partecipazione al Campionato Regionale di Eccellenza, il soggetto interessato, entro 3 giorni dalla ricezione della suddetta nota, dovrà integrare l’importo dell’assegno circolare per l’eventuale parte rimanente mediante ulteriore assegno circolare intestato a F.I.G.C., trasmettendone copia all'Amministrazione Comunale; le autocertificazioni ex art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 riguardanti: a) tipologia, denominazione e organigramma dell’ente, costituito o costituendo, con sede legale a Lucca, contenente il nominativo e le generalità complete di tutti i soci, gli amministratori, i dirigenti con delega di rappresentanza nonché, ove possibile, degli altri dirigenti apicali e/o responsabili di area; b) l’attestazione, da parte di ciascuno dei soci (in caso di socio persona giuridica, l’attestazione dovrà riguardare i legali rappresentanti della stessa ed eventuali soggetti aventi partecipazioni di controllo ex art. 2359, n. 1, c.c.) e degli amministratori, del possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso; c) l’impegno a rispettare gli obblighi di cui al Codice di Giustizia Sportiva, alle Norme Organizzative Interne Federali della F.I.G.C., con espressa indicazione di eventuali situazioni rilevanti ai fini del rispetto dell’art. 16bis (partecipazioni societarie) e dell’art. 22bis N.O.I.F. (disposizioni per la onorabilità), eventuali sanzioni disciplinari pendenti;

U.O. 4.5 Turismo e Sport, Valorizzazione delle frazioni

Via C. Battisti n. 14, 55100 Lucca – tel. 0583 442027

d) l’assenza di sanzioni, passate in giudicato, disposte dagli organi della giustizia sportiva, riguardanti violazioni delle norme in materia di illecito sportivo, di divieto di scommesse sportive, delle norme sportive antidoping; e) l’assenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, anche con riferimento agli artt. 94-98 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) ed alla normativa antimafia (sottoponendosi, con esito favorevole, alle verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche);

6. referenze bancarie di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, da cui emerga in modo esplicito la regolarità e correttezza dei rapporti bancari ed i requisiti di solvibilità;

7. ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione della solidità finanziaria e della comprovata esperienza in ambito sportivo.

ART. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

I progetti completi di tutta la documentazione di cui al precedente art. 4, dovranno essere inviati a mezzo PEC, all’indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it, entro e non oltre il termine perentorio del 10 luglio 2025 alle ore 14.00, con comunicazione avente ad oggetto “Manifestazione di interesse – società calcistica di Lucca”.

ART. 6 – ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 4 è richiesta a pena di esclusione. Costituiscono inoltre motivo di esclusione dalla procedura di valutazione la mancata sottoscrizione della domanda o la sua presentazione oltre i termini previsti dal bando.

La mancata presentazione delle autocertificazioni attestante il possesso dei requisiti di onorabilità potrà essere integrata entro 24 ore dalla richiesta della Commissione.

E’ facoltà dell’Ente procedere alla richiesta di chiarimenti sui contenuti della proposta ed integrazioni documentali, compatibilmente con i termini di conclusione del procedimento.

La valutazione delle proposte è rimessa ad una Commissione appositamente costituita e composta da professionalità, anche esterne all’Ente, in possesso di conoscenze in materia sportiva, giuridica ed economico finanziaria.

La Commissione svolgerà la propria attività a titolo gratuito e relazionerà al Sindaco in ordine alle valutazioni espresse con giudizio motivato sulla base del piano triennale proposto, della solidità finanziaria e dell’affidabilità gestionale nel settore sportivo.

Compatibilmente con i termini di conclusione del procedimento, sia la Commissione che il Sindaco potranno convocare un o più concorrenti.

Il presente avviso ha valore meramente ricognitivo e non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva:

• di non manifestare il proprio gradimento nel caso in cui nessuna società-costituita o costituenda-sia ritenuta affidabile, solida e rappresentativa del territorio comunale.

• di sospendere, modificare, annullare o revocare la presente procedura senza che si costituiscano diritti o pretese di risarcimento in favore dei partecipanti

• di revocare la propria scelta di gradimento qualora le informazioni fornite risultassero parziali e/o non veritiere.

La presente selezione non sostituisce la procedura ai sensi dell’art. 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne Federali della F.I.G.C. e non impegna in alcun modo la LND e la F.I.G.C. che restano gli unici

U.O. 4.5 Turismo e Sport, Valorizzazione delle frazioni

Via C. Battisti n. 14, 55100 Lucca – tel. 0583 442027

organismi competenti all’accoglimento, in ultima istanza, alla domanda di iscrizione al campionato.

ART. 7 – INFORMAZIONI

Per richieste di informazioni o di chiarimenti è possibile inviare, prima della scadenza del termine di partecipazione fissato dal presente avviso, una comunicazione all’indirizzo mail laura.goracci@comune.lucca.it entro le ore 23.59 del giorno 8 luglio 2025.

Per informazioni contattare la Responsabile della U.O. 4.5 “Turismo e Sport, Valorizzazione delle frazioni” dott.ssa Laura Goracci alla mail sopra indicata o telefonicamente al numero 0583 442027.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento e contatti: Comune di Lucca, con sede in Via Santa Giustina n. 6 – Palazzo Orsetti, nella persona del Sindaco in carica, e-mail: protocollo@comune.lucca.it, PEC comune.lucca@postacert.toscana.it.

Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) e contatti: Dott. Luigi Cupido, Responsabile U.O. B.1 “Segreteria Generale e Supporto Organi Collegiali”, con sede in Via Cesare Battisti n. 14 – Palazzo Santini, email: privacy@comune.lucca.it , PEC: comune.lucca@postacert.toscana.it .

Il Comune di Lucca dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 nel testo oggi vigente (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679), i dati personali raccolti sia in formato cartaceo che elettronico saranno trattati per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale connesse alla presente procedura e per i connessi eventuali obblighi di legge. Designato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Dipartimentale 4 Dott.ssa Paola Angeli, competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti. Il trattamento dei dati potrà avvenire ad opera di personale designato e autorizzato dal Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti, che agirà sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità, modalità e sicurezza del trattamento stesso. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, riservatezza e trasparenza. Alle informazioni potranno inoltre accedere Amministratori e Consiglieri comunali per le finalità inerenti il mandato, ai sensi del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000), nonché altri soggetti eventualmente legittimati in relazione alla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi (L. n. 241/1990 – D. Lgs. n. 33/2013). L'interessato potrà, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all'art.7 e ss. del D. Lgs. n. 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con D. Lgs. n. 101/2018. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali è consultabile il sito web istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.lucca.it, accedendo alla sezione “privacy”.

Art. 9 – PUBBLICAZIONI

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lucca all’indirizzo www.comune.lucca.it e diffuso mediante i canali istituzionali dell’Ente.

La pubblicazione dell'Avviso non impegna l'Amministrazione Comunale.

Gli esiti della procedura saranno comunicati ai diretti interessati e resi noti mediante pubblicazione sul sito comunale.

Via C. Battisti n. 14, 55100 Lucca – tel. 0583 442027

U.O. 4.5 Turismo e Sport, Valorizzazione delle frazioni

Art. 10 – CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione e l’esecuzione della procedura rientra nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs n. 104/2010.