Porta Elisa News



Favarin torna alla guida della Fidelis Andria

giovedì, 19 dicembre 2019, 19:41

di diego checchi

Giancarlo Favarin è ritornato alla guida della Fidelis Andria. Il presidente Aldo Roselli lo ha richiamato dopo la sconfitta per 2-0 contro il Team Altamura e quella per 4-0 contro il Bitonto della domenica precedente. Favarin era stato esonerato qualche settimana fa ma la cura Catalano non ha portato i suoi frutti. Con Favarin è ritornato anche il suo secondo Giovanni Langella.

L'altra notizia è quella che riguarda Gianmarco De Feo che proprio ieri ha rescisso il contratto che lo legava all'ascoli fino al prossimo 30 giugno. Il giocatore era fuori lista ed aveva rifiutato diverse destinazioni fra Serie C e Serie D. Adesso starà a lui trovare un altra destinazione con molta calma e di dimostrare tutto il suo valore che è elevato nonostante sia stato 5 mesi senza giocare. L'ultima notizia che coinvolge il mondo degli ex rossoneri, riguarda Gabriele Balleri che dopo aver chiuso anzi temppo l'avventura con la Luccchese nel mese di settembre era finito in serie D a Ligorna ma il giocatore anche in Liguria non aveva trovato spazio. Allora lui stesso ha deciso di scendere in Eccellenza ligure all'Albenga per giocare con più continuità.