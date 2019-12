Lucchese-Vado: 0-0 al 14' pt Ospiti più reattivi

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 21 dicembre 2019, 19:20

Vincere con il Vado per chiudere l’anno a quota 31 punti: ecco l’obiettivo della Lucchese. Non convocati Lici e Ligorio, infortunati, Remorini sarà out per la febbre. Hanno recuperato Lucarelli e Vignali e quest’ultimo potrebbe partire dall’inizio. La probabile formazione

sabato, 21 dicembre 2019, 15:51

Parla il tecnico alla vigilia dell'ultima gara di andata contro il Vado: "Ci vorrà massimo rispetto e attenzione, nessuna partita è semplice. E nel girone di ritorno sarà ancora più difficile, quando ci saranno le squadre che dovranno lottare per i loro obiettivi"

venerdì, 20 dicembre 2019, 19:33

Con ogni probabilità verrà aggregato alla prima squadra un difensore della formazione Juniores, Cantone o Matteoni. Si è allenato con il gruppo anche Fazzi e potrebbe giocare dall'inizio se il tecnico rinuncerà a uno fra Meucci e Vignali

venerdì, 20 dicembre 2019, 12:35

Il difensore lascia la Lucchese per passare al Tuttocuoio in Serie D. Nella serata di ieri il giocatore fiorentino ha trovato l’accordo con la società del presidente Paola Coia e andrà a giocare nel girone E. Incerto il destino di Gueye e Presicci