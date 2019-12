Porta Elisa News



Mammini: "Aspettiamo lo studio di fattibilità"

giovedì, 12 dicembre 2019, 07:25

Disponibilità a venire incontro alle esigenze di dotare la città di un nuovo Porta Elisa adeguato ai tempi vengono riconfermate dall'assessore comunale all'Urbanistica Serena Mammini dopo che la Lucchese ha annunciato l'accordo con l'Aurora Immobiliare per dare vita a uno studio di fattibilità per la costruzione (ricostruzione, meglio dire) di un Porta Elisa da 16mila spettatori, interamente coperto.

"Stiamo aspettando il piano di fattibilità, che ci arriverà a marzo prossimo, ma da parte nostra confermiamo la disponibilità a collaborare, gli uffici nel frattempo valuteranno le funzioni possibili extracalcistiche dell'impianto. Ci continueremo a vedere come ci siamo visti sinora".

Avete avviato i contatti con la Sovrintendenza per capire lo spazio di manovra sulla struttura che è vincolata?

"E' presto, a se si faranno le cose perbene sino convinta che verrà trovato un punto di equilibrio, quello che è certo è che così lo stadio, in queste condizioni, non può essere lasciato e peraltro la questione dell'impianto si intreccia con i destini sportivi della Lucchese".

Sempre dell'idea di dar vita a una convenzione o non è da scartare anche l'ipotesi della vendita del Porta Elisa?

"Come la penso l'ho detto, ovvero a favore della convenzione per 90 anni, ma non escludiamo nulla".

La convenzione, correndo avanti nel tempo, oppure la cessione, sarà firmata dal Comune con la Lucchese o con soggetti terzi tipo società costruite ad hoc?

"Prematuro dirlo, in questo momento preferisco non sbilanciarmi".