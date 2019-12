Porta Elisa News



Mercato, ancora calda la pista che porta a Remedi

lunedì, 30 dicembre 2020, 17:50

di diego checchi

Per quanto riguarda il mercato ancora nessuna novità di rilievo in casa rossonera, ma insistiamo sul fatto che il centrocampista Lorenzo Remedi della Giana Erminio è un obbiettivo molto concreto per la Lucchese e vi sveliamo anche un retroscena.

Remedi nella prima parte di stagione era al Pro Piacenza dove per un periodo Mario Santoro è stato il direttore generale, quindi la conoscenza fra i due è molto solida. Quindi il prossimo passo è cioè entro domani è quella che il giocatore dovrà rescindere il suo contratto con la Giana Erminio. E poi a quel punto l'affare potrà essere concretizzato tranquillamente nei primi giorni dei gennaio considerando che il giocatore comunque potrà essere utilizzato a partire dal 26 gennaio nella sfida casalinga contro il Ghiviborgo, questo perchè come già precedentemente spiegato, dalla sua ultima partita con i professionisti devono passare 30 giorni e questo sarebbe al 15 di gennaio ma in più deve scontare anche un turno di squalifica ragion per cui è come detto domenica 26 gennaio la prima gara utile per poter schierare Remedi. Se questo colpo andasse a buon fine la Lucchese avrebbe fatto un altro grande salto di qualità sulla linea mediana.

Deoma poi dovrà valutare la situazione under. Un nome che potrebbe farcomodo alla Lucchese è quello di Luca Pastacaldi classe 2001, terzino sinistro che attualmente gioca nel campionato Primavera 2 con la maglia del Pisa ma è in prestito dalla Pistoiese. Il ragazzo diciottenne ha fatto tutto il settore giovanile nell'Empoli ed è un giocatore che volendo può fare anche il quinto di centrocampo se la squadra dovesse giocare con una difesa a tre, visto che è molto bravo in fase di spinta.