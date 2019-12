Porta Elisa News



Mercato: Remedi (Giana Erminio) nel mirino della Lucchese?

sabato, 28 dicembre 2019, 07:36

di diego checchi

Il mercato della Lucchese non si ferma mai e anche se il direttore sportivo Daniele Deoma non è a Lucca in questi giorni e rientrerà solo il 2 gennaio, continua comunque a tessere la tela per acquisire altri giocatori dal mercato dei professionisti per completare la rosa rossonera. Intanto oggi, in città, è circolata la voce che alla Lucchese, a gennaio, arriverebbe un centrocampista centrale che ha collezionato 18 presenze e 2 gol in Serie C e non sono molti i giocatori che corrispondono a quel profilo. Il nome più gettonato è quello di Lorenzo Remedi, classe '91 nato a Viareggio, che attualmente sta giocando nella Giana Erminio.

Il giocatore può fare sia il centrocampista centrale che la mezz'ala nel centrocampo a tre. Il suo approdo a Lucca, però, non sarebbe dei più facili, visto che ci sono diversi problemi da superare. Il primo è che il giocatore potrebbe avere mercato anche in Serie C, con il Lecco che sarebbe intenzionato a prenderlo. Se anche il giocatore volesse scendere in Serie D, bisogna considerare che potrebbe non scendere in campo prima del 22 di gennaio, saltando quindi almeno 4 partite, perché per regolamento devono passare almeno 30 giorni dall'ultima partita giocata. Nel suo caso, l'ultima gara è stata il 15 dicembre, ma essendo in quell'occasione stato espulso, si dovrà aggiungere almeno un altro turno per la squalifica.