Porta Elisa News



Mister Tarabotto: "Mi aspettavo di tutto meno che di perdere"

domenica, 22 dicembre 2019, 16:34

Luca Tarabotto, allenatore del Vado, è amareggiato e non poco, anche il pari forse sarebbe stato stretto: "I complimenti nel gioco del calcio si fanno a chi vince, e perciò alla Lucchese, ma devo comunque dire che se guardo la partita di oggi, l'abbiamo vista tutti. Nel primo tempo la Lucchese ha battuto tre calci d'angolo e i rossoneri vogliono vincere il campionato. Ci è mancato il gol e ci è mancato qualcosa davanti".

"Il gol? Sarà stato un errore nostro,io ho visto l'errore del mio centrale con il dieci della Lucchese che è andato in porta, ma non ho visto bene bene. Poi ho giocato con sei punte a Lucca, ma niente. L'unica rammarico è che abbiamo sbagliato qualcosa ma ci stiamo esprimendo bene e non ci meritiamo questa posizione di classifica, i punti persi però pesano. Sinceramente pensavo tutto meno che di perdere la partita quest'oggi: Lucchese? Squadra importante e in uno stadio importante, le auguro di fare un campionato importante".