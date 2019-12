Porta Elisa News



Mister Daidola: "Risultato bugiardo"

domenica, 15 dicembre 2019, 17:02

L’allenatore dei piemontesi Fabrizio Daidola è dispiaciuto per il risultato ma non ha niente da rimproverare ai suoi: “Oggi ci è mancata un po’ di fortuna, non posso dire niente ai ragazzi. La Lucchese ha fatto un tiro in porta e ha fatto gol poi ha badato solo a difendersi. Noi abbiamo prodotto molto calcio ma ci è mancato lo spunto, abbiamo passato tutta la ripresa nella metà campo dei rossoneri".

"Il rammarico è doppio quando si perde in maniera così immeritata ma la prestazione ci deve dare fiducia perché non abbiamo sbagliato niente, dobbiamo solo continuare su questa strada e i risultati arriveranno”.