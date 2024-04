Porta Elisa News



Ancona, il momento dei dorici

giovedì, 25 aprile 2024, 16:11

di gianluca andreuccetti

Ultima uscita stagionale della Lucchese che domenica alle ore 20:00 scenderà in campo alla stadio "Del Cornero" contro l'Ancona. Con i playoff matematicamente impossibili da raggiungere, l'obiettivo dei rossoneri è quello di chiudere in maniera dignitosa un campionato molto deludente.

Rispetto alla Pantera, i padroni di casa scenderanno in campo con delle motivazioni molto forti. I dorici occupano il quintultimo posto in classifica. Poiché sono 10 i punti di vantaggio sulla Fermana penultima, al momento l'Ancona non disputerebbe i playout, salvandosi quindi direttamente. A prescindere dal risultato della Fermana, per stare tranquilli i biancorossi sono chiamati a vincere. Una stagione molto difficile quella dei marchigiani, caratterizzata da ben tre cambi di allenatori: dopo Donadel e Colavitto, lo scorso 25 marzo la società ha deciso infatti di puntare su Boscaglia.

Con l'avvento del tecnico siciliano, l'Ancona ha macinato punti importanti: nelle ultime quattro partite, sono arrivati 7 punti. Fondamentale il successo arrivato nello scorso turno in casa del Pescara. L'uomo da tenere d'occhio per la Lucchese sarà Alberto Spagnoli, quarto miglior marcatore del girone B di Serie C con 15 reti. Fari puntati anche su Coli Saco, centrocampista che ha segnato 7 reti.

Nel match d'andata, i rossoneri si sono imposti per 1-0 grazie alla firma di Yeboah. L'ultimo confronto al "Del Cornero" risale al primo turno dei playoff dello scorso anno. La sfida terminò sul risultato di 1-1, con l'Ancona che riuscì ad eliminare la Lucchese grazie alla rete allo scadere del secondo tempo di Mondonico.