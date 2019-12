Porta Elisa News



Modora (procuratore di Remedi): "C'è l'interessamento della Lucchese"

martedì, 31 dicembre 2020, 18:32

di diego checchi

Cerchiamo di fare chiarezza sulla situazione che riguarda il possibile arrivo a Lucca del centrocampista Lorenzo Remedi. Intanto, come sosteniamo da giorni, l'interessamento da parte dei rossoneri è reale. A confermarcelo è stato proprio il suo procuratore Andrea Modora, contattato telefonicamente (tra l'altro è lo stesso procuratore dell'ex rossonero Simone Greselin): "Diciamo che non c'è una vera e propria trattativa con la Lucchese, ma un interessamento sì. È chiaro che il giocatore sta valutando la situazione anche insieme alla Giana Erminio, visto che su di lui ci sono anche altre due squadre di Serie C (una delle due è il Lecco ndr), e se Lorenzo dovesse decidere di scendere in D, la Lucchese sarebbe l'unica scelta che prenderebbe in considerazione, anche perché è toscano e conosce la bontà del progetto rossonero".

"Quando si potrebbe sbloccare la trattativa? Sono sincero, non prima dell'Epifania, anche perché il giocatore vuole ponderare bene la decisione senza fretta".

La situazione "Remedi" si protrarrà quindi ancora per diverso tempo, visto che, oltretutto, adesso ci è chiaro che il contratto potrà essere risolto anche a gennaio. Resta il fatto che Remedi, comunque, non potrebbe scendere in campo fino al 2 febbraio a Sanremo, visto che nell'ultima partita giocata ha rimediato due giornate di squalifica. Ricordiamo che, quando un giocatore scende dai professionisti ai dilettanti, devono passare 30 giorni dall'ultima gara giocata per poter essere in campo a cui andrebbero aggiunti i turni di squalifica.