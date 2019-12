Porta Elisa News



Monaco insoddisfatto: "Ci poteva sfruttare l'occasione per mettersi in mostra, non l'ha fatto"

domenica, 29 dicembre 2019, 17:18

Il tecnico Francesco Monaco, al termine del test perso per 3 a 1 contro lo Scandicci, fa il punto della situazione e fa capire che qualcosa non gli è piaciuto, soprattutto nel primo tempo: “Oggi abbiamo incontrato una squadra di categoria, molto tosta che ci teneva a fare bene oggi, hanno giocato con tutti i titolari. Invece io ho preferito far riposare tutti quei giocatori che hanno speso di più durante il campionato e anche Coletta cha ha un problemino al costato. Abbiamo sofferto nel primo tempo ma siamo andati meglio nel secondo ma certo è che rompe l’anima perdere. Qualcuno avrebbe potuto approfittare di quest’amichevole per mettersi in mostra però non lo ha fatto”.

Come ha visto Iadaresta?

“Iadarsta si sta integrando, dobbiamo imparare a conoscerlo. Fa alcuni movimenti che se riusciamo a memorizzare e sfruttare bene ci saranno di grande aiuto. È chiaro che gli devono arrivare più cross dagli esterni, sono comunque contento che si sia sbloccato oggi. È entrato bene anche Tarantino, e Gallon sta migliorando sull’aspetto fisico”.

E il nuovo portiere?

“Luglio, deve imparare a leggere le traiettorie ma è giovane e ci sta, non ha giocato molto fino ad ora, migliorerà”.