Porta Elisa News



Monaco: "Sapevamo che era dura, ma non così"

domenica, 22 dicembre 2019, 16:43

In sala stampa arriva Francesco Monaco, partita difficile per il tecnico rossonero: "Sapevamo che sarebbe stata dura, ma non pensavo così: non abbiamo disputato una delle migliori partire, loro hanno fatto una bella gara e dobbiamo ringraziar il nostro portiere. Era importante portare a casa i tre punti anche se con molta fatica. Il girone è equilibrato e ogni gara è una battaglia, nel girone di ritorno sarà anche peggio".

"Abbiamo sbagliato qualcosa di troppo in fase di uscita e abbiamo abusato dei lanci lunghi anziché uscire palla al piede. Dovevamo fare qualcosa in più anche in fase di possesso palla. E' anche vero che veniamo da due mesi tirati, la squadra voleva portare a casa la vittoria a tutti i costi, e ho dato un premio di un giorno in più ai giocatori, c'è bisogno tutti di tirare il fiato. Iadaresta? Ha trovato una giornalaccia della squadra, ci darà una grossa mano. Per la promozione non ci saranno solo Prato, Sanremese e noi: è un girone equilibrato, ma pensiamo partita per partita".