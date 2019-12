Porta Elisa News



Testa al Vado: Monaco vuole una nuova vittoria

mercoledì, 18 dicembre 2019, 17:58

di diego checchi

La Lucchese sta preparando con grande attenzione la sfida contro il Vado. In fin dei conti sarà l'ultimo sforzo prima delle feste natalizie ed ottenere i tre punti sarebbe il regalo più bello che ragazzi possono fare a Monaco ed a tutta la società. Magari chiudendo il girone di andata come prima della classe ma ovviamente questo dipenderà dai risultati di Prato e Sanremese rispettivamente impegnate contro il Savona ed il Seravezza. Per quanto riguarda la squadra, Remorini ha ancora la febbre alta e quindi potrebbe anche non recuperare, mentre Vignali si sta allenando a parte. Lucarelli si è fermato nuovamente a scopo precauzionale. Se non ce la dovessero fare Remorini e Vignali spazio a due fra Panati, Gallon, Iadaresta e Tarantino con questo ultimo apparso in buona forma. Per quanto riguarda Iadaresta allenamento dopo allenamento si vede come il bomber ex Foggia e Bari si stia integrando con i compagni.

Capiremo qualcosa di più dalla partitella che ci sarà domani pomeriggio anche perchè vedremo se qualcuno di quelli che oggi non si è allenato rientrerà in gruppo. Sono certi del Forfait invece Lici e Ligorio che rientreranno dopo la sosta. Per il momento non c'è nessuna novità dal mercato ma Deoma ha il telefono bollente e non è detto che da qui a poco possa fare sia dei colpi in entrata che in uscita. Intanto entro lunedì 23 alle ore 19 andrà trovata una sistemazione all'attaccante Nicola Falomi che anche oggi si è allenato a parte e aspetta solo che si concluda qualcosa che possa soddisfare sia lui che la Lucchese ma non è detto che sia l'unico a lasciare il rossonero dato che anche Visibelli e Guye potrebbero partire. Staremo a vedere. Se Visibelli dovesse andar via è chiaro che servirà un altro difensore per completare il rooster e poi Deoma è sempre imprevedibile perchè quando meno te lo aspetti ha sempre il colpo in canna e questo è un grande merito per un direttore sportivo visto che è attento a tutte le evoluzioni di mercato.