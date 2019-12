Porta Elisa News



Vincere, ora più che mai

sabato, 14 dicembre 2019, 17:31

di diego checchi

Andare a Bra per vincere e continuare la serie positiva, e non parlate a Monaco di tabelle e classifica che lui non ci vuole pensare. Il suo motto è guardare partita per partita, e quindi bisognerà solo pensare ad affrontare nel migliore dei modi il Bra. Nella trasferta piemontese, non ci saranno sicuramente gli infortunati Lici, Ligorio e Dinelli come pure lo squalificato Bitep. Sarà tra i convocati anche l’attaccante ultimo arrivato Iadaresta, che andrà in panchina.

Per quanto riguarda la formazione, si va verso una Lucchese con il 4-3-3, con Vignali, Nannelli e Remorini in attacco mentre a centrocampo ci saranno Meucci, Cruciani e Fazzi. In difesa, Lucarelli sembra aver vinto il ballottaggio con Pardini per l’out di sinistra, Bartolmei sarà sulla destra e Benassi e Papini centrali. Tra i pali, ovviamente, ci sarà Coletta ma a Bra andrà anche il portiere classe 2000 Luglio, da poco arrivato in rossonero. In panchina ci saranno anche Falomi e Gueye, che però potrebbero essere sul piede di partenza. Questa la probabile formazione.

Lucchese (4-3-3): 1 Coletta, 2 Bartolomei, 3 Lucarelli, 4 Cruciani, 5 Papini, 6 Benassi, 7 Remorini, 8 Meucci, 9 Vignali, 10 Fazzi, 11 Nannelli. A disposizione: 12 Luglio, 13 Visibelli, 14 Pardini, 15 Nolè, 16 Panati, 17 Gallon, 18 Gueye, 19 Falomi, 20 Iadaresta. Allenatore: Carruezzo.