Visibelli ai saluti: andrà al Tuttocuoio

venerdì, 20 dicembre 2019, 12:35

di diego checchi

La sensazione era quella. Rocco Visibelli è lascia la Lucchese e passa al Tuttocuoio in Serie D. Nella serata di ieri il giocatore fiorentino ha trovato l’accordo con la società del presidente Paola Coia e andrà a giocare nel girone E. La squadra è ultima in classifica e da poco si è dimesso anche l’allenatore Infantino. Siamo sicuri che dopo l’addio di Visibelli, Deoma prenderà un altro difensore per completare il reparto.

"La Lucchese 1905 – si legge in una nota – comunica di aver ceduto definitamente al Tuttocuoio (serie D, girone E) il difensore Rocco Visibelli, che si è già messo a disposizione del club della presidentessa Paola Coia". "A Visibelli - dice il ds Daniele Deoma - auguriamo grandi fortune con la sua nuova società. E' una persona molto perbene, un professionista esemplare che merita assoluto rispetto".

Da capire il futuro di Gueye. Su di lui c’è il Castelnuovo ma nelle ultime ore ha fatto un timido sondaggio anche la Massese. Il ragazzo è un 2000 e quindi ha bisogno di giocare con continuità. Non è escluso nemmeno l’addio di Presicci, altro 2000. Ecco perché Deoma dovrà intervenire in maniera massiccia nel reparto degli Under. Ma lo farà a gennaio prendendo giocatori da società di Serie C.