Benassi, Cruciani e Lici non si allenano

martedì, 14 gennaio 2020, 18:52

di diego checchi

La Lucchese ha disputato un allenamento al Porta Elisa e bisogna sottolineare che Benassi, Cruciani e Lici sono rimasti fermi. Il primo lo farà fino a giovedì per il problema al polpaccio che lo ha costretto a uscire domenica scorsa, per poi provare a recuperare in vista di Forte dei Marmi. Discorso diverso per Cruciani e Lici, che sono rimasti fermi a scopo precauzionale ma la loro presenza per la gara di domenica non sembrerebbe in dubbio. Quello che è certo è che contro il Real Forte-Querceta mancherà ancora Ligorio, che ha appena ripreso a lavorare con la palla, ma sempre a parte ed è possibile che tornerà a disposizione per la sfida interna contro il Ghiviborgo.

Mattia Gallon, invece, potrebbe recuperare in vista di domenica. L'attaccante ha lavorato un po' con la squadra e un po' a parte e tra qualche giorno potrebbe unirsi definitivamente al gruppo. Vignali e Lucarelli dovrebbero farcela a recuperare, i due giocatori hanno lavorato a parte facendo una seduta atletica. Paura passata per Bartolomei, che dopo il colpo alla testa che lo aveva visto costretto al trasporto in ospedale, oggi era già allo stadio dove ha svolto un lavoro di corsa lenta e quindi potrebbe anche essere convocato. Il resto della squadra ha svolto degli esercizi di possesso palla ed una partitella a campo ridotto, dove si è visto in gran forma Nazzareno Taranntino.