Porta Elisa News



Benassi, il suo impiego verrà deciso dopo la rifinitura

venerdì, 17 gennaio 2020, 20:56

Mattia Gallon non ci sarà per la solita infiammazione al ginocchio. La risonanza magnetica non ha evidenziato niente di particolare ma il giocatore avverte ancora dolore ed allora lo staff medico ha deciso di fermarlo per qualche altro giorno. Discorso diverso invece per Maicol Benassi, il difensore oggi non c'era perché proprio in giornata è diventato papà per la seconda volta di un bel bimbo che si chiama Leon.

Domani mattina, il giocatore proverà nella rifinitura e poi lo staff medico insieme allo staff tecnico prenderanno una decisione in merito al suo impiego a Forte dei Marmi, eventualmente è pronto Meucci ad affiancare Papini. Non ci sarà Ligorio, l'ex Picerno comunque ha fatto dei passi avanti ed ha iniziato a lavorare con la squadra almeno in parte; crediamo che dalla prossima settimana possa tornare in gruppo così come Lici, che ha svolto un lavoro di corsa ai bordi del campo. Cruciani, invece, si è completamente ristabilito e sarà regolarmente in campo. Dovrebbe essere tra i titolari anche l'ultimo arrivato Edoardo Soldati, nel ruolo di terzino sinistro.