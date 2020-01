Porta Elisa News



Dove eravamo rimasti?

sabato, 4 gennaio 2020, 16:14

di diego checchi

Altro giro altra corsa. Eh sì, perché da domani inizierà il girone di ritorno e i punti in palio saranno più pesanti. L’avversario di turno si chiama Chieri, una squadra costruita per vincere ma che fino ad ora è rimasto un po’ indietro rispetto alle sue reali possibilità. La formazione piemontese è allenata da un maestro di calcio come Massimo Morgia, che vivrà una giornata particolare visto che, per lui, affrontare la Lucchese da avversario è sempre un colpo al cuore, considerato quanto è legato a questi colori.

L’obiettivo di entrambe le squadra è vincere, soprattutto per la Lucchese, che vorrà mantenersi sul proprio cammino per rimanere attaccata alla testa, se non addirittura conquistarla. Per questa gara, mister Monaco dovrà rinunciare a tre pedine fondamentali come Lici e Ligorio, che non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni, e Gallon, che durante la settimana ha sentito un fastidio al ginocchio e le sue condizioni saranno valutate all’inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda la formazione, Monaco non si è sbilanciato più di tanto, ma crediamo che la difesa sarà quella dell’ultima partita vinta con il Vado, con Nolè terzino sinistro. A centrocampo, con Cruciani e Fazzi ci sarà Meucci mentre in attacco Vignali sembra aver vinto il ballottaggio con Remorini. Iadaresta e Nannelli saranno gli altri due giocatori che comporranno il reparto offensivo. Questa la probabile formazione.

Lucchese (4-3-3): 1 Coletta, 2 Bartolomei, 3 Nolè, 4 Cruciani, 5 Papini, 6 Benassi, 7 Nannelli, 8 Meucci, 9 Iadaresta, 10 Fazzi, 11 Vignali. A disposizione: 12 Luglio, 13 Pardini, 14 Lucarelli, 15 Presicci, 16 Gueye, 17 Panati, 18 Tarantino, 19 Remorini, 20 Bitep. Allenatore: Monaco.